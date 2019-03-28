0553 313 94 23

Avrupa hasta ve yaşlı bakımı projesi uygulanmaya başlandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr.

28 Mart 2019 Perşembe 14:59
Avrupa hasta ve yaşlı bakımı projesi uygulanmaya başlandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, müdürlük olarak hazırladıkları öğrencilerin Avrupa’ da ‘Hasta ve Yaşlı Bakımı Avrupa Birliği Erasmus Projesi’ uygulanmaya başlandığını bildirdi.


Sarı, proje kapsamında Karabük’te sağlık alanında eğitim gören 3 okulun öğrencilerinin Almanya’da Hasta ve Yaşlı Bakım stajı yapma imkânına sahip olacaklarını belirterek, “ Proje uygulamaları kapsamında Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan HHK Hausliche Humane Krrankenpflege Yaşlı Bakım Merkezindeki staj programını başarı ile tamamlayan ve ilk grubumuz olan Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ülkemize döndüler. Staj faaliyetleri sırasında başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı öğrencilerimize ve onlara eşlik eden refakatçi öğretmenlerimize teşekkür ederiz. İkinci grubumuz olan Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ve refakatçi öğretmenlerimiz ise şu anda Almanya’ da stajda olup kendilerine başarılar dileriz. Öğrencilerimizin Avrupa’da Hasta ve Yaşlı Bakımı projesi, son grubumuz olan Özel Akıllı Okul Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapacağı staj ile sona erecektir. Bu kapsamda Proje faaliyetlerini yürüten Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Korkmaz, Uzman Psikolog Abdulkadir Ilgaz, Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Ataş ve Şube Müdürü Mehmet Karapınar’ a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    1. Venezuela'da yeni elektrik kesintisi
    2. Bakan Varank'tan sanayi sitesine ziyaret
    3. Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası
    4. Brexit 3’ncü kez oylanacak
    5. Aytemiz, inovatif hizmetlerini..
    6. 71 suçtan aranan ve 54 yıl cezası..
    7. İmamoğlu: “İstanbul’da ve Türkiye’de 1..
    8. Depremzede öğrenciler Yemenli çocuklar..
    9. Şeref Malkoç’tan ’ombudsmanlık’..
    10. Tarlasına gübre atmaya giden adam feci..
    11. Türel’den cadde açıklaması: “İsteyen..
    12. Kop’ta Girişim Projesi Melek..
    13. SNHR'den Rakka'da bulunan cesetlere..
    14. Gündüz, HDP Milletvekili Habip Eksik..
    15. 21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü..
    16. "Arap liderler Suriye rejiminin..
    17. Fikret Orman'dan Asya pazarı açıklaması
    18. KYK borç silme 2019 son dakika KYK..
    19. Rize’de jandarmadan operasyon
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak