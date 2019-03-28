Avrupa hasta ve yaşlı bakımı projesi uygulanmaya başlandı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, müdürlük olarak hazırladıkları öğrencilerin Avrupa’ da ‘Hasta ve Yaşlı Bakımı Avrupa Birliği Erasmus Projesi’ uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Sarı, proje kapsamında Karabük’te sağlık alanında eğitim gören 3 okulun öğrencilerinin Almanya’da Hasta ve Yaşlı Bakım stajı yapma imkânına sahip olacaklarını belirterek, “ Proje uygulamaları kapsamında Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan HHK Hausliche Humane Krrankenpflege Yaşlı Bakım Merkezindeki staj programını başarı ile tamamlayan ve ilk grubumuz olan Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ülkemize döndüler. Staj faaliyetleri sırasında başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı öğrencilerimize ve onlara eşlik eden refakatçi öğretmenlerimize teşekkür ederiz. İkinci grubumuz olan Safranbolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ve refakatçi öğretmenlerimiz ise şu anda Almanya’ da stajda olup kendilerine başarılar dileriz. Öğrencilerimizin Avrupa’da Hasta ve Yaşlı Bakımı projesi, son grubumuz olan Özel Akıllı Okul Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapacağı staj ile sona erecektir. Bu kapsamda Proje faaliyetlerini yürüten Çocuk Gelişim Uzmanı Elif Korkmaz, Uzman Psikolog Abdulkadir Ilgaz, Sosyal Hizmet Uzmanı Songül Ataş ve Şube Müdürü Mehmet Karapınar’ a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.