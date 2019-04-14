Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan finalde Rus Abuiazid Mantsigov’a 9-6 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan finalde Rus Abuiazid Mantsigov’a 9-6 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.14 Nisan 2019 Pazar 19:54
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Cengiz Arslan finalde Rus Abuiazid Mantsigov’a 9-6 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
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