Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

ANKARA (AA) - Romanya'da düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak:

Süleyman Atlı (57 kilo), Recep Topal (61 kilo), Selahattin Kılıçsallayan (65 kilo), Mustafa Kaya (70 kilo), Yakup Gör (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Fatih Erdin (86 kilo), İbrahim Bölükbaşı (92 kilo), Fatih Yaşarlı (97 kilo), Taha Akgül (125 kilo)

Çalışmalarını Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren Serbest Milli Takımı'nın teknik direktörü İshak İlbayhanov, Avrupa Güreş Şampiyonası'na yaklaşık bir ay kaldığını belirterek, "Şu an için hazırlıklarımız iyi gidiyor. 10 kişilik kadromuzu da belirledik. Bundan sonra muhtemel rakiplerimizi mercek altına alacağız. Yaklaşık bir aylık süreyi en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.