Avrupa Güreş Şampiyonası yolculuğu başlıyor

ANKARA (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak Serbest Güreş Milli Takımı yarın Romanya'ya gidecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası 8-14 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek. Şampiyonada mindere çıkacak ve hazırlıklarını Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştiren Serbest Güreş Milli Takımı yarın Romanya'ya hareket edecek.

Edirne Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezinde (TOHM) kamp yapan Kadın Güreş Milli Takımının ise Romanya yolculuğu 8 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Şampiyonanın son bölümünde madalya mücadelesi verecek Grekoromen Güreş Milli Takımı da hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet tesislerinde sürdürüyor. Takım Romanya'ya 10 Nisan Çarşamba günü gidecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren büyük başarıları elde ettiklerini söyledi. Türk güreşinde başarı çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarihi başarılar kazanıyoruz. Son olarak 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 18 madalya kazandık. Bu da Türk güreşinin emin ellerde olduğunu açıkça gösteriyor. Şimdi önümüzde Avrupa Güreş Şampiyonası var. İnşallah Romanya’dan da tarihi başarılarla döneriz. Benim tüm sporcu ve teknik ekibimize olan güvenim tam. Hepsine en kalbi duygularımla başarılar diliyorum."





-Teknik heyet şampiyonadan umutlu





Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İrbayhanov, şampiyonaya tamamen hazır olduklarını belirterek, “Başarılı bir kamp dönemini geride bıraktık. Takım olarak tamamen hazırız. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk üçe girmek için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda ki başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini vurgulayan Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ise hazırlıkları tamamladıklarını anlattı.

Kahraman, "Son zamanlarda katıldığımız tüm şampiyonalarda rekorlar kırarak büyük başarıların altına imza atıyoruz. Romanya’ya da aynı azim ve kararlılıkla gideceğiz. Kadromuzda çok başarılı isimler var. Tüm sıkletlerde madalya almak ve takım halinde derece elde etmek en büyük hedefimiz olacak." diye konuştu.

Şampiyonaya hazırlıkların son aşamasına geldiklerini belirten Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, "Şampiyonaya çok az bir zaman kaldı. Bugün itibariyle hazırız diyebilirim. Romanya’da bizleri çok zorlu rakipler bekliyor. Hedefimiz tüm sıkletlerde madalya kazanmak ve takım halinde ilk üçe girmek.” değerlendirmesinde bulundu.





-Milli takım kadroları

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek Milli Takım kadroları şöyle:

-Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı



61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya



74 kilo: Yakup Gör



79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: İbrahim Bölükbaşı

97 kilo: Fatih Yaşarlı



125 kilo: Taha Akgül





- Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün



57 kilo: Elif Yanık



59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir



68 kilo: Merve Pul

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar





- Grekoromen





55 kilo: Şerif Kılıç



60 kilo: Kerem Kamal



63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Fatih Başköy

130 kilo: Rıza Kayaalp



