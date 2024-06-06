Avrupa fondaşa akıtıyor! İsveç, Bianet'e 98 milyon TL verdi

HDP onursal başkanı Ertuğrul Kürkçü’nün yönetiminde bulunduğu IPS İletişim Vakfı’na bağlı Bianet isimli internet sitesinin Batılı ülkelerden dudak uçuklatan rakamlarla fonlandığı ortaya çıktı.

3 milyon 44 bin 317 dolarlık fon

“Bağımsız habercilik” iddiasında bulunan ancak İsveç ve Avrupa Birliği’nin çıkarlarına aykırı haberler yapmaktan kaçınan Bianet’e, 2019 ila 2023 yılları arasında İsveç’in fon yağdırdığı belirlendi.

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla aktarılan fon miktarının 3 milyon 44 bin 317 dolar olduğu kaydedildi. Söz konusu meblağın, günümüz kurundan Türk Lirasına çevrildiğinde 98 milyon 122 bin TL’ye denk geldiği görüldü.



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Bianet’in İsveç’ten yıl yıl aldığı fon rakamları şu şekilde;

2019: 613 bin 374 dolar (19 milyon 773 bin 595 TL)

2020: 814 bin 359 dolar (26 milyon 252 bin 833 TL)

2021: 874 bin 442 dolar (28 milyon 189 bin 754 TL)

2022: 98 bin 934 dolar (3 milyon 189 bin 376 TL)

2023: 643 bin 208 dolar (20 milyon 735 bin 366 TL)

BAŞKAN NERELERDEN FONLANIYOR?

Bianet'e fon aktaran ülkeler arasında sadece İsveç bulunmuyor. Avrupa Birliği ve ABD vakıflarından da destek gören Bianet'e diğer kurum ve kuruluşlardan aktarılan fonlar ise henüz bilinmiyor.

Bianet’e destek veren sivil ve resmi kuruluşlardan bazıları şunlar:

Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi İnisiyatifi (EIHDR)

Chrest Foundation (Vakfı)

Friedrich Ebert Vakfı (Almanya-İstanbul)

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu

Danimarka Ankara Büyükelçiliği

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği)

Avrupa Birliği- Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu,

İsveç Ulusal Kalkınma Ajansı (SİDA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye (UNFPA)

Avrupa Birliği Avrupa ve Akdeniz Ülkeleri Arası Ekonomik ve Sosyal İlişkileri Geliştirme Programı (MEDA)

Heinrich Böll Vakfı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipler Birliği (TTB)

Anna Lindht Vakfı

Avrupa Birliği İnsan Hakları ve Demokrasi İnisiyatifi (EIHDR)

EuropeAid

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu – Türkiye (UNICEF)

Global Dialogue

IFEX

Küçük Eller Çocuk Evi

McCormick Vakfı

Metis Yayınları

IPS VE BİANET NEYİ SAVUNUYOR?

IPS İletişim Vakfı ve internet sitesi Bianet, ‘bağımsız gazetecilik’ ve ‘haklar’ adı altında ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘LGBT’, ‘başıboş köpek’ gibi konuların savunuculuğunu yapıyor.

Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe ve İngilizce yayınlar da yapan Bianet, “erkeklerin kadınları öldürdüğünü” iddia ederek suçu cinsiyete indirgiyor ve cinsiyetçi ayrımcılıkta bulunuyor.

‘İklim değişikliği’ hedeflerine yönelik yayınlar yaptığını ifade eden Bianet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine haberleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber7