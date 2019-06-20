Avrupa Eskrim Şampiyonası - Almanya'da düzenlenen şampiyonada 9. olan Kadın Kılıç Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 25 puan kazandı



DÜSSELDORF (AA) - Türkiye Kadın Kılıç Milli Takımı, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nı 9. sırada tamamladı. Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde kadınlar kılıç takım müsabakaları gerçekleştirildi. Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla, Fatma Zehra Köse ve Nisanur Erbil'den oluşan milli takım, 14 ekip arasında 9. sırayı aldı. Milliler bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda 25 puan topladı. Müsabakalar sonucu Rusya birinci, Macaristan 2'nci ve Fransa 3'üncü oldu. Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada mücadele eden milli eskrimcilerin maçları tamamlandı. 40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona, 22 Haziran'da sona erecek.

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