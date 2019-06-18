Avrupa Eskrim Şampiyonası - Almanya'da düzenlenen şampiyona yarışan Türk sporculardan İrem Karamete, kadınlar flöre kategorisinde 30. sırayı aldı

DÜSSELDORF (AA) - Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu İrem Karamete, kadınlar flöre kategorisinde 30. oldu. Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kadınlar flöre müsabakaları gerçekleştirildi. İrem Karamete, 58 sporcunun katıldığı yarışmayı 30. sırada tamamladı. Düsseldorf Fuar Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada yarın erkekler kılıç müsabakaları yapılacak. 40 ülkeden 449 sporcunun yer aldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.



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