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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:46:39 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı.
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