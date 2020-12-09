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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

Genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start alan organizasyona, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:58:15 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası başladı

MERSİN (AA) - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyon, genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

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