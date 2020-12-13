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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalyanın, Ferhat Arıcan da kulplu beygir aletinde bronz madalyanın sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:11:56 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya, Ferhat Arıcan da kulplu beygir aletinde bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, büyükler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Halka aletinde performansını sergileyen milli sporcu İbrahim Çolak, 15 bin puanla Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Avusturya'dan Vinzenz Hoeck'in 14 bin 800 puanla gümüş, Ukrayna'dan Igor Radivilov'un 14 bin 766 puanla bronz madalya aldığı alette, milli sporcu Abdelrahman Elgamal da 14 bin 433 puanla dördüncü oldu.

Kulplu beygir aletinde de Türk cimnastikçi Ferhat Arıcan, jüriden 14 bin 433 puan toplayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu alette, altın madalyayı 14 bin 556 puan toplayan Arnavutluk'tan Matvei Petrov kazanırken, Hırvatistan'dan Filip Ude 14 bin 533 puanla gümüş madalyaya uzandı.


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