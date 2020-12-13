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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Gençler kategorisindeki alet finallerinde milli sporcu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:09:42 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisindeki alet finallerinde milli sporcu Bora Tarhan, 2 alette bronz madalya kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.

Türkiye adına yer, halka ve atlama masasında performans sergileyen milli sporcu Bora Tarhan, halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Türk cimnastikçi, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.

Halkada altın madalyayı Ukrayna'dan Illia Kovtun 13 bin 266 puanla, gümüş madalyayı da aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 13 bin 166 puanla kazandı.

Atlama masasında da Romanya'dan Gabriel Burtanete, 14 bin 283 puanla şampiyon olup altın madalya alırken, Ukraynalı sporcu Kovtun, 14 bin 033 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Devam eden yarışlarda Tarhan, barfiks aletinde, milli sporcu Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıkacak.



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