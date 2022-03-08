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Ekonomi Avrupa ekonomisi panikte! Borsaları kaçış sinyali veriyor
Ekonomi

Avrupa ekonomisi panikte! Borsaları kaçış sinyali veriyor

Avrupa'da bazı borsalar, petroldeki sert yükselişin enflasyonu daha da yükselteceği endişesiyle Mart 2020'de pandeminin başladığı dönemden bu yana yüzde 20'nin üzerinde düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 09:53:00 -
Avrupa ekonomisi panikte! Borsaları kaçış sinyali veriyor

Euro Stoxx 600 endeksi bugün Londra saatiyle 12:04'te yüzde 4.8 civarında gerileyerek Şubat 2021'den beri en düşük seviyeyi gördü.

Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.8, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1.4 geriledi. Her 3 endeks son olarak pandeminin başladığı Mart 2020'de ayı piyasasına girmişti.

Ham petrolün varil fiyatının 130 dolara tırmanmasıyla Avrupa'da gösterge endeks Stoxx Europe 600 de yüzde 3.8 düşerek bir yılın en düşük seviyesine geriledi. ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacağı haberi düşüşte etkili olurken endekste en fazla enerji ve madencilik hisseleri geriledi.

Stoxx 600 endeksi Ocak'ta gördüğü zirvenin yüzde 16 altında seyrediyor.

Forte Securities'de trader olan Keith Temperton "piyasalardaki bu çalkantı uzun soluklu ve 'acı verici' olacak. Enflasyon ve ham petrol fiyatları daha fazla yükselebilir" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankalarının şahin tutumu, enflasyondaki yükselişin büyümeye zarar vereceği gibi faktörlerle Avrupa Borsaları bu yıl düşerken bölgenin volatilite endeksi de Nisan 2020'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle emtia fiyatlarındaki yükseliş de hisse senetleri üzerinde yeni bir baskı unsuru oldu.

Morgan Stanley ve Citigroup stratejistleri hisse senetleri için kusursuz fırtınanın yaklaştığını belirtti.
Öte yandan UBS, Euro Bölgesi ve küresel hisse senetleri için tavsiyesini savaş riski, emtia fiyatları, küresel büyüme endişeleri ve Merkez Bankası politikaları nedeniyle nötre düşürdüğünü açıkladı.

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