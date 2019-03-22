Avrupa Ekonomik Alanı'nın 25. yılı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Norveç, İzlanda ve Lichtenstein'la daha iyi bir Avrupa inşa etmek için bir aile gibi çalıştık." dedi.

Tusk, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Liderler Zirvesi programı kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı'nın (AEA) 25'inci yılı için düzenlenen oturumda konuştu.

AEA'nın 25'inci yılında 31 üye ülke için yeni fırsatlar ve iş birliği olanakları sağladığına dikkati çeken Tusk, "Norveç, İzlanda ve Lichtenstein'la daha iyi bir Avrupa inşa etmek için bir aile gibi çalıştık." diye konuştu.

Tusk, AEA'nın araştırma, teknoloji gelişimi, çevre ve kültür gibi önemli alanlara katkı sağladığını belirterek, "AEA, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlıyor. Bizleri iç pazarda eşit ortaklar olarak bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

AEA'nın uzun süreli ve tüm taraflara faydalı bir ortaklık olduğunu anlatan Tusk, AEA'nın günümüzde 500 milyonun üzerinde insanın serbest dolaşımına, ticarete ve yatırımlara katkı sağladığını vurguladı.

Program kapsamında İzlanda, Lichtenstein ve Norveç'in başbakanlarıyla AB liderleri bir araya geldi ve 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren AEA'nın 25'inci yılını kutladı.