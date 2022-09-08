Avrupa diken üstünde! Polonya'da savaş hazırlığı

Polonya basınına konuşan Ociepa, "3 ila 10 yıllık dönemde Rusya'yla savaş konusunda ciddi bir risk var. Polonya ordusunu azami düzeyde yeniden silahlandırmak için bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Polonya Savunma Bakanlığı'nın tarihindeki en 'hırslı' silahlanma programını uygulamaya koyduğunu anlatan Ociepa, tank, kendinden tahrikli obüsler, çok namlulu roketatar sistemleri ve İHA'lar almak istediklerini kaydetti.

Ociepa, Polonya ordusundaki asker sayısının 10 yıl içinde 300 bine kadar yükseltileceğinin de altını çizdi.

Ociepa, gelecek yıla ait 'rekor düzeyde şişirilmiş' savunma bütçesine rağmen, tüm planları hayata geçirmek için hala daha yeterli kamu fonuna sahip olmayacaklarını ekledi.