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Spor Avrupa devlerinin istediği Altay'dan Fenerbahçe açıklaması
Spor

Avrupa devlerinin istediği Altay'dan Fenerbahçe açıklaması

Şampiyonluk yarışından kopmayan Fenerbahçe'de en büyük emeği veren kaleci Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Avrupa takımlarının transfer etmek istediği Altay, Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:57:00 - 2021-02-18 21:01:25
Avrupa devlerinin istediği Altay'dan Fenerbahçe açıklaması

Tottenham İngiltere Premier Lig ekiplerinin istediği Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, takımın genel performansı, Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve geleceği hakkında Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Takımın genel performansını yorumlayan Altay, "Futbolda en önemli şeyin konsantrasyon olduğunu düşünüyorum. 3 puanı aldığımızda herkes gibi benim de payım oluyor. İyi geçen maçlardan sonra birbirimizi tebrik ediyoruz. Göztepe maçına her hafta olduğu gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Geleceği hakkında da konuşan genç kaleci, "Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi Fenerbahçe'nin efsane isimlerinin ardından kalede olmak benim için büyük gurur ve sorumluluk. Benim hedefim her zaman en üst noktada olmaktır. Şu anda en üst noktalardan birindeyim, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Takımın çıkarları, başkanımızın düşünceleri doğrultusunda hareket etmeye her zaman hazırım. Ben burada olmaktan dolayı kendimi duygulu hissediyorum. Aidiyet besliyorum. Takımın çıkarları doğrultusunda olacaksa, katkı vermek için her zaman orada var olurum" dedi.

Altay Bayındır, Muslera için ise "Uzun yıllar ülkemizde hizmet eden birisi. Gerçekten mütevazı bir kişiliği var. Takımlar arasında rekabet olsa bile, futbolcuların davranışları birçok şeyin öncüsü oluyor. Çünkü insanlar futbolcuların davranışlarıyla alevlenebiliyor, ya da sakin kalabiliyor. Bunun temsili olarak bizler sahadayız. Bunu da çok iyi yapanlardan biri Muslera'dır" ifadelerini kullandı.

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