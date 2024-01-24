Avrupa devi ABD'li şirketten bomba: eczane yardımı için startup'a geçiyor! Milyar dolarlık sürpriz hamlesi

Et paketleme sektörünün önemli oyuncularından Tyson Foods Inc. (NYSE:TSN), 175.000 çalışanı için eczane yardımlarını yönetme biçiminde kısa süre önce önemli bir değişiklik yaptı. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baskın eczane fayda yöneticilerinden (PBM) biri olan CVS Health (NYSE: CVS) ile yollarını ayırmayı ve bu alana yeni giren Rightway'i tercih etmeyi seçti.

Bir startup olan Rightway, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Tyson Foods'un ilaç yardımlarını yönetme rolünü üstleneceğini duyurdu. Bu hamle, Tyson Foods'un geleneksel bir PBM'den uzaklaşan en büyük ABD'li işverenlerden biri haline gelmesiyle piyasada bir değişime işaret ediyor. Bu karar, PBM'lerin artan sağlık hizmetleri maliyetlerine katkıları konusundaki endişeler nedeniyle kanun yapıcıların incelemesine maruz kaldığı bir dönemde alındı.

Şu anda ABD reçeteli ilaç pazarı büyük ölçüde üç PBM tarafından kontrol ediliyor: CVS'nin Caremark'ı, Cigna'nın (NYSE:CI) Express Scripts'i ve UnitedHealth Group'un (NYSE:UNH) Optum Rx'i, birlikte yaklaşık %80 pazar payına sahipler.

Tyson Foods'un bu hamlesi, kar amacı gütmeyen bir sağlık sigortacısı olan Blue Shield of California'nın geçen yıl aldığı benzer bir kararı yansıtıyor. Blue Shield, CVS'nin PBM hizmetlerinin çoğunu kullanmayı bırakmayı ve bunun yerine Amazon.com (NASDAQ:AMZN) ve Mark Cuban'ın Cost Plus Drugs'ı da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlarla ortaklık kurmayı tercih etmeyi planladığını duyurdu.

Rightway hizmet karşılığı ücret modeliyle çalışmakta ve işverenlerin eczane yardımları için yaptıkları harcamaları ortalama %18 oranında azaltabileceğini iddia etmektedir. Şirket ayrıca şeffaflığa olan bağlılığını vurgulamakta ve müşterilerinin her işlemi takip etmesine olanak sağlamaktadır.

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PBM'ler geleneksel olarak üreticilerle ilaç fiyatlarını müzakere eder, sigorta kapsamındaki ilaçların listesini belirler ve reçete masrafları için eczanelere geri ödeme yapar. Daha fazla şeffaflık çağrısına yanıt olarak CVS, Aralık ayında 9.000'den fazla eczanesi için geri ödeme yapısını yenileyeceğini açıkladı. CostVantage adı verilen yeni model, anlaşmalı sigortacılar ve PBM'ler ile ilaç maliyetlerini ve ilgili geri ödemeleri belirleyecek sabit fiyat artışları ve ücretler belirlemeyi amaçlıyor.

Duyuru sırasında ne Tyson Foods ne de CVS, Tyson'ın işgücü için eczane fayda yönetimindeki değişiklikle ilgili yorum yapmadı.

InvestingPro İçgörüleri

Tyson Foods Inc. (NYSE:TSN) eczane yardımlarını yönetmek için yeni bir stratejiye başlarken, yatırımcılar bu hamlenin şirketin finansal sağlığını ve yatırım profilini nasıl etkileyebileceğiyle ilgilenebilir. InvestingPro verilerine göre, Tyson Foods yaklaşık 19,11 milyar $ piyasa değerine ve %3,67 temettü verimine sahip olup, hissedarlara değer döndürme taahhüdünü yansıtmaktadır. Özellikle, şirket 50 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine uzun vadeli bir yaklaşım sergiliyor.

InvestingPro İpuçları, Tyson Foods'un bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve Gıda Ürünleri sektöründe önemli bir oyuncu olarak kabul edildiğini ortaya koyuyor. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleriyle birlikte, şirketin kârlılığı için iyimser bir görünüm söz konusu. Ayrıca, Tyson'ın likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.

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