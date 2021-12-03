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Gündem Avrupa, Demirtaş için de harekete geçti
Gündem

Avrupa, Demirtaş için de harekete geçti

"Soros artığı" Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye yaptırım prosedürü başlatma kararı alan Avrupa Konseyi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın da en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulunarak yine haddini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 14:23:00 -
Avrupa, Demirtaş için de harekete geçti

"Soros artığı" Osman Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye yaptırım prosedürü başlatma kararı alan Avrupa Konseyi’nden bir küstah adım daha geldi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın en kısa sürede serbest bırakılması için Türk yetkililere bir kez daha çağrıda bulunarak yine haddini aştı. Bakanlar Komitesi’nin açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş’ın başvurusunu incelemeyi, en kısa sürede ve AİHM’nin ilkeleriyle ve kararlarının esaslarıyla en uyumlu olacak şekilde tamamlayacağını ümit edilmektedir” denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020’de Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi gözaltında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğini iddia etmişti. AİHM, Demirtaş’ın tutukluluğunun çoğulculuk ve demokratik toplumların siyasi ifade özgürlüğünü kısıtladığını ileri sürerek, terör sevici Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiği dayatmasında bulunmuştu.

 

 

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