Avrupa Curling Şampiyonası
B Klasmanı'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, Norveç'e 7-6 yenildi22 Kasım 2018 Perşembe 20:35
İSTANBUL (AA) - Estonya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, Norveç'e 7-6 mağlup oldu.
Başkent Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında Norveç ile karşılaştı.
Yarı finali daha önce garantileyen milliler, rakibine 7-6'lık skorla kaybetti.
Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın Estonya ile karşılaşacak.
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