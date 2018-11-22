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Avrupa Curling Şampiyonası

B Klasmanı'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde Estonya ile karşılaşacak

22 Kasım 2018 Perşembe 17:13
Avrupa Curling Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Avrupa Curling Şampiyonası'nda B Klasmanı'nda yer alan Türkiye Kadın Milli Takımı, yarı finalde yarın Estonya ile karşılaşacak.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden şampiyonada milli takım, finale çıkmak için ev sahibi ülkeyle yarın TSİ 9.30'da karşı karşıya gelecek.

Milliler, ikinci sırada tamamladığı grupta 8 maçın 7'sini kazanmıştı.

Macaristan'ı 7-4, İngiltere'yi 9-6, Slovakya'yı 8-4, Polonya'yı 9-4, Slovenya'yı 10-5, Litvanya'yı 11-3 ve İspanya'yı 6-4 mağlup eden milli takım, tek yenilgisini Estonya karşısında 7-6'lık skorla aldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:13
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