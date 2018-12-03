THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avrupa borsalarında son durum

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda azalan ticaret savaşı endişeleri ile haftaya hızlı yükselişle başladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
Avrupa borsalarında son durum

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,14 artışla 364,86 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,50 kazançla 11.538,52 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,47 artışla 7.087,64 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kazancıyla 5.112,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,95 yükselişle 9.954,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 2,23 primle 19.616,11 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldığını anımsatarak, bu gelişmenin ardından küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, 1,13-1,14 bandına yerleşen avro/dolar paritesinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:31
  1. Avrupa borsaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti
    1. Erbaş, engelli kursiyerleri ziyaret etti
    2. FETÖ sanığı firma yöneticilerine hapis..
    3. Maceracı ilk kez konuştu
    4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Türk dizileri Asyalı izleyicilerin..
    7. "Engelsiz Berber" projesiyle yüzleri..
    8. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    9. Otomobil kumandası içine hassas terazi..
    10. Erzurum'da silahlı kavga: 4 yaralı
    11. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    12. Cengiz Ünder attı, Arsenal izledi
    13. Atak helikopteri Pakistan yolunda
    14. "Kartal Yuvam Konut Sigortası"..
    15. Fuhuşun şifresi: Koli geldi
    16. Ankara'da uyuşturucu operasyonu
    17. Türkiye'ye 3 milyarlık dolarlık dev..
    18. Eşinin 19 yerinden bıçaklayarak..
    19. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu sezon..
    20. Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin.....
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...