Avrupa borsalarında faiz öncesi pozitif hava

Avrupa pay piyasaları, ECB ve BoE faiz kararları öncesi yukarı yönlü hareket ediyor. İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı. Yatırımcılar Euro Bölgesi enflasyon verileri ve jeopolitik gelişmeleri izliyor.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararları öncesinde pozitif bir görünüm sergiliyor. Yatırımcılar, para politikası adımlarına ilişkin beklentilerle birlikte bölgede açıklanan enflasyon verilerine odaklandı.

Saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 581,6 puana çıktı. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artarak 24.173 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,2 primle 9.798 puana ulaştı. Fransa’da CAC 40, İtalya’da FTSE MIB 30 ve İspanya’da IBEX 35 endeksleri de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Açıklanan verilere göre İngiltere’de yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 3,2 ile beklentilerin altında kaldı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 geriledi. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin ve gün içinde açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verileri ile Almanya Ifo endeksinin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.