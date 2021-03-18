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Ekonomi Avrupa borsalarına aşı dopingi
Ekonomi

Avrupa borsalarına aşı dopingi

Avrupa borsaları, yatırımcıların devlet tahvili getirilerine ve koronavirüs aşılamalarına ilişkin gelişmelere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 21:07:00 -
Avrupa borsalarına aşı dopingi

Gün boyunca yatırımcılar ağırlıklı olarak, İngiltere Merkez Bankasından (BoE) gelen açıklamalara ve devlet tahvil getirilerindeki artışa odaklandı.

İngiltere Merkez Bankasından para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." ifadesini kullandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışla 426,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 6.779,68 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazanarak 14.775,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13’lük artışla 6.062,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33’lük yükselişle 24.360,49 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,509’luk düşüşle 1,192 seviyelerinden işlem gördü.

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