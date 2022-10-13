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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 19:50:00 - 2022-10-13 19:51:18
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle bitirdi.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,85 artışla 389,15 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 6.850,27, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,51 değer kazanarak 12.355,58, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 yükselerek 5.879,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,56 artışla 20.785,82 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,73 değer kazanarak 0,978 seviyelerinden işlem gördü.

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

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