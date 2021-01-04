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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:29:18 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 artışla 401,69 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72 artarak 6.571,88, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 değer kazanarak 13.726,74, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68'lik artışla 5.588,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37'lik yükselişle 22.315,87 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,94 değer kazanarak 1,23 seviyelerinden işlem görüyor.

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