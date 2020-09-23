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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:51:55 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,55 artışla 359,53 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 5.899,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 12.642,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62'lik artışla 4.802,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18'lik yükselişle 18.929,89 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.43 itibarıyla yüzde 0,15 değer kaybederek 1,169 seviyelerinden işlem görüyor.

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