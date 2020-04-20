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Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

2020-04-20 20:11:43 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Kıta genelinde borsalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve sağlık sektörü hisselerindeki artışın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 yükselerek, 335,70 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 artarak 4.528,30 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,05 değer kazanarak, 17.064,14 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,47 yükselişle 10.675,90 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45’lik artışla 5.812,83 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,055’lik düşüşle 1,087 seviyelerinden işlem gördü.

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