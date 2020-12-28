  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:37:13 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,68 artışla 398,18 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,67 artışla 13.813 oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kazancıyla 5.554 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,88 artışla 8.183 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,95 yükselişle 22.344 puanda bulunuyor.

İngiltere'de ise borsalar Noel tatiline devam ediyor. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 artışla 1,2230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından piyasaların pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Bugün, ABD'de açıklanacak aralık ayı Dallas Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler hafta genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu ve perşembeden itibaren yılbaşı tatilleri nedeniyle borsaların kapalı olacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım
Spor

Muhammed Salah'tan tepki çeken paylaşım

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın Noel paylaşımına bazı taraftarlar tepki gösterdi.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
İslam Memiş'ten bomba açıklama: 2021’de hepsi peşine düşecek
Ekonomi

İslam Memiş'ten bomba açıklama: 2021’de hepsi peşine düşecek

Piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş konusunda yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. 2021 yılında gümüşün yüz güldüreceğini söyleyen ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay