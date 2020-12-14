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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:31:42 -
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 393 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 13.226 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 6.555 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.551 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.172 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 21.856 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1,2149 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e ilişkin olumlu beklentilerin sürmesiyle Avrupa piyasalarına alıcılı bir seyrin hakim olduğunu ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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