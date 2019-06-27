Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yerinde seyrederek 382,21 puan oldu. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 12.271,03 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 21.110,87 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.402,33 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek 5.493,61 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,03'lük düşüşle 1,1366 seviyesinde bulunuyor.

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