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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 19:38:00 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalarak 390,12 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 6.959,31 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kaybederek 5.840,55 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yerinde seyrederek 12.272,94 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 20.912,96 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,47 azalarak 0,97 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalar, zayıf ekonomik veriler nedeniyle resesyon kaygılarının artmasına ve merkez bankalarının para politikalarının sıkılaşmasına odaklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz oranlarını beklenenden daha hızlı artırması ve finansal piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle İngiltere'nin daha derin bir resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz artışları nedeniyle eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 arttığını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB bütçesinin savaş ve enflasyon gibi sorunlarla mücadelede yeterli olmadığını, yeniden planlanması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasındaki 45 milyar dolarlık (350 milyar yuan) döviz takas (swap) anlaşması 3 yıl daha uzatıldı.

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