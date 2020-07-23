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Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:28:22 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artarak 373,65 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 6.211,44 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,01 azalarak 13.103,39 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 5.033,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 20.454,46 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,41'lik artışla 1,162 seviyesinde bulunuyor.

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