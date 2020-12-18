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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:38:46 -
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.676 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.556 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.534 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 8.097 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 21.937 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.2261 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınabileceğine ilişkin güçlenen beklentilerle Avrupa borsalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.

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