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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:07:29 -
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.317 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 6.307 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.578 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.111 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 22.302 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşirken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1927 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e ilişkin görüşmelerden gelen olumsuz haber akışıyla Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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