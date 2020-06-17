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Ekonomi

Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 19:21:55 -
Avrupa borsaları İtalya hariç günü yükselişle tamamladı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü İtalya hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ekonomilerin karantinadan çıkış yönündeki adımların yatırımcı algısı üzerindeki oluşturduğu olumlu etkiyle İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi hariç günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 yükselerek 366,02 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artarak 4.995,97 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,54 yükselişle 12.382,14 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17’lik artışla 6.253,25 seviyesinden kapandı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybederek 19.585,89 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.12 itibarıyla yüzde 0,004'lük düşüşle 1,122 seviyelerinde işlem gördü.

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