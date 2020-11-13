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Ekonomi Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:34:30 -
Avrupa borsaları, İspanya hariç düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İspanya hariç güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 383,9 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederek 13.011 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 6.282,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.345,2 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 20.801,50 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.738,00 puanda bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin artan endişeler ve ekonomilerdeki toparlanmanın nasıl devam edeceği yönündeki soru işaretlerinin pay piyasalarında satış baskısını artırdığını belirterek, bugün Avro Bölgesinde büyüme ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

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