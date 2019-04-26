Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 391,01 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 12.315,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 21.737,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak, 5.569,36 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,08 azalarak 7.428,19 puana geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,22’lik artışla 1,1155 seviyelerinde bulunuyor.

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