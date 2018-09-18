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Avrupa borsaları İngiltere dışında artışla kapandı

Avrupa borsaları günü, İngiltere hariç kazançla bitirdi.

18 Eylül 2018 Salı 20:53
Avrupa borsaları İngiltere dışında artışla kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 378,73 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 artarak 12.157,67 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,46 değer kazanarak 9.447,50 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 5.363.79 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,55’lik kazançla 21.228,23 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,03'lük kayıpla 7.300,23 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.44 itibarıyla yüzde 0,22'lik azalışla 1,1658 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 20:53
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