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Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle bitirdi
Ekonomi

Avrupa borsaları günü yükselişle bitirdi

Avrupa borsaları, Amerikan Merkez Bankası Fed’in genişlemeci para politikasını daha uzun süre devam ettirebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:25:00 -
Avrupa borsaları günü yükselişle bitirdi

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,69 artışla 475,19 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artarak 7.187,18 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 15.932,12 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8’lik artışla 6.743,50 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76’lık yükselişle 26.263,43 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,104’lik düşüşle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

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