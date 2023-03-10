Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle bitirdi.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,35 değer kaybederek 453,76 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 azalarak 7.748,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,31 düşerek 15.427,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 7.220,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,55 gerileyerek 27.281,96 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,78 artarak 1,066 seviyesinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeleri olumsuz karşıladı.
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