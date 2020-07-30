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Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 19:28:16 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 32,9 daralmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,16 azalarak 359,52 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,13 azalarak 4.852,94 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,45'lik düşüşle 12,379,65 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,31’lik düşüşle 5.989,99 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,28 değer kaybederek 19.228,47 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,04 yükselerek 1,179 seviyelerinde işlem gördü.

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