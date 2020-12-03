  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı
Aktüel

Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:41:32 -
Avrupa borsaları günü Brexit'e yönelik belirsizlik nedeniyle karışık seyirle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Borsalar, Brexit belirsizliğinde yatırımcıların temkinli davranması, Noel ve yılbaşı tatili öncesi kar satışlarının etkisiyle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,01 artarak, 391,72 puandan işlem gördü. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, yatırımcılardan gelen alışlarla yüzde 3,60'dan fazla artış gösterdi.

Almanya'da DAX 30 endeksi, günü yüzde 0,45 düşüşle 13,252,86 seviyesinde bitirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, yüzde 0,16'lık düşüşle 5.574,36 seviyesinden kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,42 artarak 6.490,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 değer kazanarak 22.007,4 puana yükseldi.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,26 yükselişle 1,216 seviyelerinde işlem gördü.

Analistler, Brexit görüşmelerinde önemli birkaç konunun hala çözüme ulaştırılamamış olmasından dolayı Avrupa piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, İngiliz uçak ve motor üreticisi Rolls-Royce’un hisseleri, "şirketin dar gövdeli jet pazarına dönme şansı gördüğüne" yönelik haberlerin ardından bugün yüzde 15’’ten fazla değer kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li yatırımcıdan bomba Türk Lirası açıklaması: Bu olursa...
Ekonomi

ABD'li yatırımcıdan bomba Türk Lirası açıklaması: Bu olursa...

Dünyaca ünlü ABD'li yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Yunanistan toplantıdan kaçtı
Dünya

Yunanistan toplantıdan kaçtı

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında kasım ayı sonunda NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeye Yunanlılar katılmadı...
Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu
Siyaset

Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun en çok eleştirildiği konuyu vaat olarak sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybettiği halde istifa etmemesi nedeniyle sürekli eleştiriliyor. Türkiye Değişim Hareketi'ni ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay