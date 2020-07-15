  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:50:55 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 370,4 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 yükselerek 12.811 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 artışla 6.235 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 7.392 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 5.054 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 20.107 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1420'den, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,2602'den işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve hastalığın tedavisine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin sakin olduğuna, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısından çıkacak kararların beklendiğine işaret eden analistler, ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, New York Fed İmalat Endeksi ve Bej Kitap raporunun izleneceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı