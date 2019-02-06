Avrupa borsaları güne nasıl başladı? Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalışla 364,78 puan oldu. Almanya'da fabrika siparişleri verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 11.342,52 puanda bulunuyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 7.159,45 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 5.072,46 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 9.082,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 19.798,50 puanda seyrediyor. Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, Çin ile yürütülen ticaret pazarlıkları nedeniyle önemi artan ABD'nin dış ticaret verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Avrupa tarafında, Brexit konusundaki gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini bildiren analistler, bugün İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberlerin izlenmesi gerektiğini söyledi.

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