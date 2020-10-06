  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:53:58 -
Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 12.835 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.924 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 4.874 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 6.868 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 19.294 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1775'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları öncesi pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Brexit konusuna ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının risk iştahını törpülediğini bildiren analistler, ABD'de görüşülmeye devam eden teşvik paketi üzerindeki belirsizliklerin de sürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün dünya genelinde veri takviminin sakin olduğunu, ECB Başkanı Lagarde ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı
Siyaset

Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor
Teknoloji

Metrobüsler kalkıyor! Yerine bakın ne geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Söğütlüçeşme - Beylikdüzü metrobüs hattının yerine troleybüs hattı kurmayı planlıyor.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay