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Ekonomi Avrupa borsaları güne karışık başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne karışık başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:54:03 -
Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalarak 381 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 13.040 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.225 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.356 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 20.883 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.509 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel görülen alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

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