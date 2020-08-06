  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:34:20 -
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,36 azalarak 363 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08 azalışla 6.038 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 12.655 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,61 düşüşle 6.996 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 4.911 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 gerilemeyle 19.653 puanda seyrediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1'de sabit tuttu, tahvil alım programını da değiştirmedi.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,05 artışla 1,1867 seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı