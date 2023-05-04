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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 19:39:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına odaklandı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,47 değer kaybederek 460,34 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,1 azalarak 7.702,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,51 düşerek 15.734,24 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybıyla 7.340,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 26.670,29 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,36 azalarak 1,102 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına odaklandı.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına çıkarttı.
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ECB, bugün 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak faiz artırım hızını düşürürken bilanço küçültmeyi hızlandırdı.

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