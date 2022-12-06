  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Türkiye ve Yunanistan ordularının gücü karşılaştırıldı! İşte dünyanın en güçlü uyduları

Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi... Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Uyuklama görüntüsü manşetlerden inmiyor! Bu görüntüyü kim ekrana getirdi?

İşverenlerden asgari ücret için 600 dolar açıklaması! Bu sözler tartışma çıkarır

TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri! Dev hamle!

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz
Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların küresel merkez bankalarının gelecekteki politikalarına ilişkin endişelerinin devam etmesinin ardından teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:09:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel yatırımcıların küresel merkez bankalarının gelecekteki politikalarına ilişkin endişelerinin devam etmesinin ardından teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle bitirdi.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 azalarak 438,92 puana indi.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 1,40 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 01,4 azalışla 6.687.79 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşüşle 14.343,19 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 7.521,39 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kaybederek 24.265,45 puana düştü.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 1,048 seviyelerinde işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23