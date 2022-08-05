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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 19:52:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

​​​​​​​Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 değer kaybederek 435,72 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.439,74 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 düşerek 13.573,93 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 6.472,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 22.586,88 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,7 azalarak 1,017 seviyesinden işlem gördü.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 528 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yükseliş gösterdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,6 gerilediğini bildirdi.

 

 

 

 

 

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