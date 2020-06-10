Avrupa borsaları düşüşle kapandı
BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,38 değer kaybederek 368,15 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalarak 6.329,13 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 12.530,16 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 değer kaybıyla 5.053,42 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,86 gerileyerek 19.758,01 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,11'lik artışla 1,135 seviyesinde bulunuyor.